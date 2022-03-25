Formula 1 yarışları öncesi petrol tesisine saldırı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na cumartesi ve pazar günleri ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki petrol şirketi Aramco'nun tesislerine saldırı düzenlendi. Saldırıyı Yemen'de arap koalisyonuna karşı savaşan Husiler üstlendi.

Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Malik, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktardı.

Yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydeden Maliki, saldırının "Enerji güvenliği üzerinden küresel ekonomiyi etkilemeyi hedeflediğini" savundu.

Son dünya şampiyonu pilot Verstappen, ilk antrenman turunun sonlarında takım radyosuna yaptığı açıklamada, “Biraz yanık kokusu alıyorum. Benim arabam mı yoksa başka bir araba mı olduğundan emin değilim” ifadelerini kullandı.

Formula 1 yapılacak mı?

Formula 1 sözcüsünden yapılan açıklamada, "Formula 1, bugün meydana gelen durumun ardından ilgili makamlarla yakın temas halinde. Yetkililer, etkinliğin planlandığı gibi devam edebileceğini onayladılar ve onlarla ve tüm ekiplerle yakın temas halinde olacağız ve durumu yakından izleyeceğiz." denildi.

Suudi Arabistan'ın Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde şehrinde petrol şirketi Aramco'nun tesislerinin bulunduğu bölgeden dev dumanlar yükseldi. Dumanlar, Formula 1 yarışının yapılacağı Corniche Pisti'nden de görüldü.Suudi Arabistan'ın Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde şehrinde petrol şirketi Aramco'nun tesislerinin bulunduğu bölgeden dev dumanlar yükseldi. Dumanlar, Formula 1 yarışının yapılacağı Corniche Pisti'nden de görüldü.

Husilerden açıklama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki önemli bazı yerler ile Cidde kentindeki Saudi Aramco tesislerini kanatlı füzelerle vurduklarını öne sürdü.

Ülkenin güneyindeki Cazan ve Necran bölgelerinde yer alan Saudi Aramco tesislerini çok sayıda İHA ile hedef aldıklarını ifade eden Seri, doğudaki Ras et-Tennura ve batıdaki Rabiğ petrol rafinerilerini de İHA'larla hedef aldıklarını iddia etti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

