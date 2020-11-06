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Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine doğru
Spor

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine doğru

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:57:14 -
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine doğru

İSTANBUL (AA) - Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hazırlıkları devam ediyor.

Motor sporlarının en prestijli organizasyonu olan Formula 1'de sezonun 14. yarışı için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve takımlar Intercity İstanbul Park'ta çadırlara ve garajlara yerleşmeye başladı.

Pistteki asfalt, temizlik ve peyzaj gibi ana işler tamamlanırken, FIA'nın yürüttüğü grid çizgisi gibi çalışmalarda sona gelindi.


- Yarış, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak


Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek.

İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.




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