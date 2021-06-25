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Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? Türkiye Grand Prix ne zaman yapılacak?
Spor

Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? Türkiye Grand Prix ne zaman yapılacak?

Formula 1 Türkiye’de oynanacak mı? Türkiye’nin 2021 Formula 1’e yeniden katılması sonrası Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? sorusu merak ediliyordu. Formula 1, Türkiye Grand Prix'sinin yarış takvimine yeniden alındığını açıkladı. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? Türkiye Grand Prix ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-25 12:13:00 - 2021-06-25 12:17:53
Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? Türkiye Grand Prix ne zaman yapılacak?

Formula 1 Türkiye'ne de zaman yapılacak? Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Formula 1, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park’a geri dönüyor. Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim tarihlerinde tekrar bu heyecana ev sahipliği yapacak.

Formula 1’e seyirci alınacak mı?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak. Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı. İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek.

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