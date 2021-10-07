Formula 1 Türkiye GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.

Formula 1 Türkiye GP ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak.

Sıralama Turları 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 15:00’te, ana yarış ise 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 15:00’te başlayacak.

F1 Türkiye GP hangi kanalda?

Yarış tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Türkiye GP, S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.