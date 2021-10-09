Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecanı antrenman turlarıyla başladı. Peki, Formula 1 hangi kanalda?

Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta? F1 hangi kanalda şifresiz mi?

9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıktı. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirildi. F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Formula 1 İstanbul Grand Prix'i yarın S Sports'tan canlı olarak yayımlanacak. Sporseverler F1'i şifresiz olarak izleyebilecek.

13 pilotun birinciliği yok

Formula 1'de mücadele eden 21 pilotun 12'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 9'u ise henüz yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton (100), Sebastian Vettel (53), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (21), Max Verstappen (17), Valtteri Bottas (9), Daniel Ricciardo (8), Charles Leclerc ve Sergio Perez (2), Pierre Gasly, Estaban Ocon ve Robert Kubica (1) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams 9, McLaren 8, Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.