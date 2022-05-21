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Spor Formula 1 İspanya ne zaman? F1 İspanya Grand Prix'i ne zaman yapılacak?
Spor

Formula 1 İspanya ne zaman? F1 İspanya Grand Prix'i ne zaman yapılacak?

Formula 1'i yakından takip edenler İspanya Grand Prix'inin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki,F1 İspanya ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 17:34:00 -
Formula 1 İspanya ne zaman? F1 İspanya Grand Prix'i ne zaman yapılacak?

Yarış severler Formula 1 heyecanının ne zaman devam edeceğini, İspanya Grand Prix'inin ne zaman olacağını araştırıyor.

Formula 1 İspanya ne zaman? F1 İspanya Grand Prix'i ne zaman yapılacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları TSİ 17.00, yarış ise 22 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen üç, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 85

3. Sergio Perez (Meksika): 66

4. George Russell (Büyük Britanya): 59

5. Carlos Sainz (İspanya): 53

Takımlar

1. Ferrari: 157

2. Red Bull: 151

3. Mercedes: 95

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 31

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