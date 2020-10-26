Forex nedir? Uluslararası döviz konusuyla yakından ilgilenenler Forex’in ne olduğunu, Forex’in nasıl oynandığını, Forex işlemlerinin nerede nasıl yapılacağını araştırıyor.

Forex nedir?

Pek çok kişi Forex’in ne olduğunu, Forex şirketlerinin nasıl kurulduğunu merak ediyor. Forex; bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder.

Forex şirketleri

Forex işlemlerinizi bazı bankalar ya da aracı kurumlarla yapabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar başında oturmadan Foreş robotlarıyla da işlem yapabilirsiniz. Peki, forex şirketi nasıl kurulur?

Forex şirketi kurmak

Forex işlemleri bankalar ya da aracı kurumlar tarafından yapılıyor. Bir Forex şirketi kurmak istiyorsanız bunun için belli başlı kurallar mevcut. Öncelikle bir şirket açmalısınız. Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) şirket kurduğunuzu bildirmeniz gerekiyor.