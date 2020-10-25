Forex nedir? Pek çok kişi Forex’in ne olduğunu, Forex’te işlemlerin nasıl yapıldığını araştırıyor. Forex bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını belirtir.

Forex robotu nasıl yapılır?

Forex işlemi yapanlar bu işlerin daha pratik bir şekilde işlemesini arzu ediyor. Forex robotları önceden kodlanmış belirli senaryolar üzerinden işlem yapmayı sağlayan yazılımlardır. İşlemler sırasında sizin sürekli bilgisayar başında olmanıza gerek kalmıyor. Forex robotları güncel verilerle senaryoları kıyaslayıp sizin adınıza işlemleri yapabiliyor.

Forex robotu kullanmak isteyenler bunun için ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Yüzlerce Forex robotu yazılımı var. Forex robotu’nu internetten bulabilirsiniz. Söz konusu robotların pek çoğu ücretli olarak indirilebiliyor. Bazı programların ise 15 günlük ücretsiz deneme sürümlerini indirebilirsiniz. Ayrıca birkaç ücretsiz Forex robotu da mevcut. En iyi Forex robotu’nu indirmek içinse kullanıcı yorumlarını okumanızı tavsiye ederiz.