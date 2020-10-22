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Ekonomi Forex Online
Ekonomi

Forex Online

Forex, bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Forex online giriş nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:23:00 -
Forex Online

Forex piyasasında işlem yapmak için, istediğiniz bir aracı kurumdan hesap açabilir ve ardından yatırdığınız teminatla internetin olduğu her yerde, bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan işlem yapmanız mümkün.

Forex piyasasının borsa gibi piyasalardan en büyük farkı, çift yönlü işlem yapılabilmesidir. Örneğin; borsada yatırımcının kâr elde edebilmesi için önce o üründe alım işlemi yapması gerekir. Forex’te ise, teminatınızla istediğiniz üründe hem alım hem de satım işlemi yapabilirsiniz.

Forex, avantajları çok fazla olan cazip bir piyasadır, ancak forex’te yeniyseniz kayıplar yaşamadan tecrübe edinmeniz de mümkün. Bunun için dilediğiniz bir aracı kurumdan ücretsiz deneme hesabı (demo hesap) açabilirsiniz. Deneme hesabında sanal bakiye bulunur, ancak ürünlerin fiyatları gerçektir ve burada bir süre alım satım işlemi yaparak tecrübe edinebilirsiniz.

Demo hesap, yatırımcının piyasayı tanıması için oldukça faydalıdır, riskleri ve kazançları net görebilmenizi sağlar.

Demo hesap oluşturmak ve forex piyasasında tecrube edinebilmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

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