Foreign Affairs'ten Başkan Erdoğan'a küstah tehdit, muhalefete yol haritası!

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (Council on Foreign Relations-CFR) yayın organı Foreign Affairs, Washington'ın yaklaşan Türkiye seçimlerine "askeri müdahale" seçeneklerini ortaya koyan bir makale yayımladı. Yazıyı kaleme alan isim ise 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı kalkışmasında ismi geçen Henri Barkey. Barkey, Türkiye'nin Batı'yı rahatsız eden siyasetlerini sıralarken, 6'lı masaya aday önerisinde bulunuyor. Barkey, ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğinibelirten küstah ifadeler kullanıyor.

TÜRKİYE'NİN BATI'YI RAHATSIZ EDEN POLİTİKALARI

Barkey, haddini aşarak son zamanlarda Türkiy''nin "Batı'da rahatsızlık yaratan" siyasetlerini şöyle sıralıyor:

"Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürdü."

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti."

"ABD'nin Suriyeli Kürt müttefiklerine karşı bir kara işgalini gündeme getirdi."

"Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluğu devam ettirdi."

"Yunanistan'a yönelik yeni tehditlerde bulundu."

"Rusya'nın arabuluculuğunda Şam rejimiyle yakınlaşmaya başladı."

Barkey'in terör örgütü YPG/PKK'yı Kürt kökenli müttefikler olarak ifade etmesi dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNİ İSTEMİYOR



Barkey, Türkiye'nin ABD'nin uyarılarına kulak asmamasını ve kendi bildiği yolda devam etmesini eleştiriyor. Ankara-Moskova ilişkilerinin gelişmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyor.

Türkiye'nin "Amerika'nın uyarılarına aldırmadan Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olduğunu" söyleyen Barkey, Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede "iç içe geçtiğini", bu siyasetlerin her iki ülkeye de fayda getirdiğini ifade eder.



'TÜRKİYE, BATI'NIN ETKİSİNDEN UZAKLAŞMASINA İZİN VERİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİ BİR ÜLKE"



Barkey, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin gerilmesi ihtimalini de değerlendiriyor, 'Hazırlıklı olmalıyız' ifadelerini kullanıyor. Barkey, "Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülkedir." vurgusu yapıyor.