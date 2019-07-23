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Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcılığına Dave Johnston atandı

Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcılığı görevine 1 Ağustos 2019 itibarıyla Dave Johnston getirildi

23 Temmuz 2019 Salı 10:37
Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcılığına Dave Johnston atandı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcılığı görevine 1 Ağustos 2019 itibarıyla Dave Johnston atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Ford bünyesinde finans alanında önemli sorumluluklar üstlenen Johnston son olarak Ford Çin'de Mali İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.

Kuzey İrlanda doğumlu Dave Johnston, Cambridge Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans, aynı üniversitenin İmalat Liderliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında Ford İngiltere'de Finans ve Maliyet Analisti olarak çalışma yaşamına başladı.

2001-2010 yılları arasında farklı otomotiv firmalarında çalıştıktan sonra 2010 yılında yeniden Ford ailesine katılan Johnston, 2010-2011 yılları arasında Ford Asya Pasifik Şangay’da Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü, 2011-2013 arasında Ford Asya Bangkok’ta CFO olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar Ford Avrupa’da Ürün Geliştirme Finans Müdürlüğü ve İmalat Finans Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Sonrasında Global Araç Programları Finans Müdürü olarak Ford Motor Company’nin gelecek araçları hakkında finansal sorumluluklar üstlendi ve Çin’deki görevi öncesinde iki yıl süreyle yine CFO olarak Ford Asya Pasifik Şangay'da çalıştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:37
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