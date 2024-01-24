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Otomotiv Ford, ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon aracını geri çağıracak! Meğerse sorun olmuş! Akılalmaz bir gelişme
Otomotiv

Ford, ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon aracını geri çağıracak! Meğerse sorun olmuş! Akılalmaz bir gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-24 23:29:00 - 2024-01-24 23:34:08
Ford, ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon aracını geri çağıracak! Meğerse sorun olmuş! Akılalmaz bir gelişme

ABD'nin büyük otomobil devi üreticilerinden Ford'un ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon "Explorer" model aracını bir donanım sorunu nedeniyle geri çağıracağı bildirildi. Amerika'nın otomotiv devi Ford ile ilgili gelişme: Ford, bazı donanım parçalarının araçtan koparak trafikte tehlike yaratma riskinin ortaya çıkmış.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, geri çağırma kararının 2011-2019 yılları arası "Explorer" model araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların ön camındaki kaplama parçasının bazılarının hatalı montaj veya onarım nedeniyle düzgün şekilde yerine oturmadığı, sürüş sırasında ayrılarak diğer sürücüler için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Bu kapsamda yaklaşık 1,9 milyon aracın geri çağrılacağı belirtilen açıklamada, araç sahiplerine 13 Mart'tan itibaren konuya ilişkin bildirim gönderilmeye başlanacağı ifade edildi.

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