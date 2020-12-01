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Ekonomi Fonfique'in renkli ve neşeli tasarımları Boyner ile buluştu
Ekonomi

Fonfique'in renkli ve neşeli tasarımları Boyner ile buluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:17:24 -
Fonfique'in renkli ve neşeli tasarımları Boyner ile buluştu

İSTANBUL (AA) - İllustratör ve tasarımcı Ceylan Kolat tarafından kurulan Fonfique markası ile bir araya gelen Boyner, sonbahar-kış sezonuna yönelik "Fonfique for Boyner" koleksiyonunu aksesuar tutkunları ile buluşturdu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye'nin en sevilen markalarını bir arada sunan ve son dönemde yaptığı tasarımcı iş birlikleriyle moda dünyasında adından söz ettiren Boyner, yeni bir koleksiyona imza attı.

Ceylan Kolat, Boyner için tasarladığı "Fonfique for Boyner" koleksiyonunun iki temasında geleneksel değerlerimiz nar ve nazar boncuğundan ilham alıyor. Diğer iki temada ise çiçek ve leopar deseni başrol oynuyor. Renkli ve neşeli tasarımları ile dikkati çeken koleksiyonda her yaş grubunun kullanabileceği farklı boyutlarda organizer'lar, makyaj çantaları, laptop ve tablet kılıfları, clutchlar, bel çantaları, defterler, kalem kutuları ve bozuk para cüzdanları yer alıyor.

"Fonfique for Boyner" koleksiyonu, renkli ve neşeli desenleri, işlevsel seçenekleri ile yılbaşında sevdiklerine özel ve anlamlı bir hediye almak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Koleksiyondaki bereketin simgesi nar ve geleneksel figürlerden nazar boncuğu desenli aksesuarlar, yılbaşı için alınacak en anlamlı hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

"Fonfique for Boyner" koleksiyonundaki parçalar, 49.95 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Koleksiyon, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki seçili 15 Boyner mağazası ve boyner.com.tr'de aksesuar tutkunları ile buluşuyor.

Boyner, gelecek dönemde de yepyeni koleksiyonlar ve farklı iş birlikleri ile moda dünyasının nabzını tutmaya devam edecek.

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