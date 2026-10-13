Fon soruşturmasını sulandırma çabası: Sizi hangi merkezden aradılar Ekmen bey?

Mali denetim organlarının titizlikle yürüttüğü devasa fon soruşturması kapsamındaki adli ve idari süreçler devam ederken, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen bankacılık sistemindeki rutin dolandırıcılık önleme protokollerini kamuoyu gündemine taşıdı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolu paylaşımla 30-40 bin liralık para transferleri gerekçesiyle hesabının bloke edildiğini öne süren Ekmen, bankaların müşteri doğrulaması maksadıyla yaptığı standart teyit aramasını "Beni bir merkezden aradılar" sözleriyle duyurdu. Ancak İYİ Partili Ekmen, kendisini aradığını iddia ettiği söz konusu merkezin adını ve hangi kuruma ait olduğunu açıklayamadı.

Paylaştığı videoda banka yetkilileriyle gerçekleşen görüşme trafiğini aktaran Ekmen, sıradan bir güvenlik teyidini kamu kurumlarıyla ilişkilendirerek şu iddiaları sıraladı:

"Vallahi, üç kere 30 bin ya da 40 bin liralık bir ödeme için kendi hesabım bloke edildi. Beni bir merkezden aradılar: 'Sayın Ekmen, bu işlemi siz mi yaptınız?' 'Evet, ben yaptım.' 'Bu şahsı tanıyor musunuz?' 'Tanıyorum.' 'Aranızda bir ticaret var mı?' 'Yok.' 'Bir belge var mı?' 'Yok.' Belki bir yardım ediyorumdur, belki bir yere destek oluyorumdur, belki kişisel borç ödüyorumdur. Benim 30 bin liramı yakalayan sistem bunların 30 milyar dolarını nasıl yakalamamış? MASAK ne yapmış? MİT ne yapmış? BDDK ne yapmış? Kurmuşsunuz bir masa!"