AKİT ÖZEL

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında elde ettiği galibiyetin ardından sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yaşanırken, karşılaşmanın kahramanı Deniz Gül'den gelen haber moralleri bozdu.

Takımına galibiyeti getiren golü kaydettiği pozisyonda yüzüne darbe alan genç futbolcunun burnunda kırık ve geniş bir cilt yaralanması meydana geldiği belirlendi.

ZAFER GECESİNİN ARDINDAN AMELİYAT MASASINA YATTI

Galatasaray'ın Avrupa zaferine imzasını atan Deniz Gül, karşılaşmanın ertesi günü ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak’ta plastik cerrahi ve Kulak burun boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

OSİMHEN'İN YAŞADIĞI TALİHSİZLİK AKILLARA GELDİ

Deniz Gül'ün yaşadığı sakatlık, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in yıllar önce başına gelen talihsiz olayı yeniden gündeme taşıdı.

Osimhen, 21 Kasım 2021 tarihinde Napoli formasıyla Inter karşısında mücadele ederken Milan Skriniar ile girdiği hava topu mücadelesinde yüzüne ağır bir darbe almıştı.

Yüz kemiklerinde çok sayıda kırık meydana gelen Nijeryalı golcü, geçirdiği ameliyatın ardından özel olarak hazırlanan koruyucu maskeyle yeşil sahalara dönmüştü.

Zamanla Osimhen'in adeta simgesi haline gelen siyah maske, dünya futbolunun en tanınan aksesuarlarından biri olmuştu.

GALATASARAY'IN MASKELİ FORVETLERİ Mİ OLACAK?

Yıllar önce Osimhen'in yaşadığı talihsizliğin bir benzerini şimdi de Deniz Gül yaşıyor.

Aynı takımın iki golcüsünün de yüzlerine aldıkları darbeler nedeniyle ameliyat geçirmek zorunda kalmaları dikkat çekici bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

Deniz Gül'ün iyileşme sürecinde burnunu yeni darbelerden korumak amacıyla özel bir maske kullanması ihtimal dahilinde bulunuyor. Bu konudaki nihai kararı ise sağlık ekibi verecek.

Henüz maske kullanımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak Deniz Gül'ün de koruyucu maskeyle sahalara dönmesi halinde Galatasaray'ın hücum hattında Türk futbolunun hafızalarına kazınacak sıra dışı bir görüntü ortaya çıkabilir.

Kim bilir, belki de sarı-kırmızılı taraftarlar çok yakında iki maskeli golcünün gollerini alkışlayacak.