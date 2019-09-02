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Foçalı muhtar mahallesinin çocuklarını sünnet ettirdi

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yenibağarası Mahallesinin çiçeği burnunda muhtarı Cihat Gerihan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını anlı şanlı düğünle sünnet ettirdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
Foçalı muhtar mahallesinin çocuklarını sünnet ettirdi

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yenibağarası Mahallesinin çiçeği burnunda muhtarı Cihat Gerihan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını anlı şanlı düğünle sünnet ettirdi. Aza arkadaşları ile birlikte imece usulünü tekrar canlandırmaya çalıştıklarını belirten muhtara hem çocuklar hem de aileleri alkışlarla teşekkür etti.



Cihat Gerihan; son olarak görev yaptığı Foça Kaymakam şoförlüğünden seçim öncesi kendi isteğiyle emekli oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde doğup büyüdüğü ve daha önceki yıllarda babasının da muhtarlık yaptığı Yenibağarası Mahallesine muhtar seçildi. Aza arkadaşları ile birlikte rutin muhtarlık işlerinin dışında neler yapabileceklerini, ihtiyaç sahibi ailelere nasıl ulaşabileceklerini konuşan Gerihan, toplu sünnet için ailelerle görüştü. Başvuran 5 çocuk için kıyafetlerinden pastasına, gezdirilecek araçlardan salon ve müzisyenlere kadar tüm ihtiyaçlar, mahallelinin de destekleri ile temin edildi. Muhtar her çocukla ayrı ayrı pasta kesti, çalan müziklerde birlikte eğlenildi. Sünnet ettirilen çocuklar ve ailelerin alkışları Cihat muhtarı duygulandırdı.



Başta imece olmak üzere birlik ve dayanışmanın sembolü gelenekleri tekrar canlandırmak istediklerini belirten Cihat Gerihan, “En küçüğü 6 aylık en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Onların gözlerindeki mutluluk yaptıkları hayır duaları benim için dünyalara bedel. Görev yaptığım sürece her yıl mahallemizde bunu devam ettireceğim. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalışacağım. Kaymakam şoförlüğünden sonra doğup büyüdüğüm mahallede muhtar olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum. Adaletle, hakkaniyetle ve layığıyla görev yapmaya çalışıyorum. Bana bu mutluluğu yaşama fırsatı veren çocuklara ve ailelerine ben teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
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