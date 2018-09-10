0553 313 94 23

Foça'daki facianın sorumlusu kaptan 'haberim yok' dedi! Pişkinliğin böylesi

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen çevre felaketinin ana sorumlusu olan gemi kaptanının, yakıtın denize basılmasından haberdar olmadıklarını, bunun nasıl olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:18
Foça'daki facianın sorumlusu kaptan 'haberim yok' dedi! Pişkinliğin böylesi

Uluslararası deniz hukukuna göre, bu araştırmalar sonucu yakıtın bu gemiden akıtıldığının tekrar saptanmasıyla hem para cezasının hem de milyonlarca lirayı bulan temizleme masrafının armatörden ya da bağlı bulundukları sigorta şirketinden tahsil edileceği öğrenildi. Türkiye'den ayrıldıkları ortaya çıkan mürettebattan Hindistanlı gemi kaptanının ise şirkete verdiği ilk bilgide, yakıtın denize basılmasından haberdar olmadıklarını, bunun nasıl olduğunu bilmediklerini söylediği belirtildi.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, 30 Ağustos günü, denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin temizlenmesi için çalışma yapıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı.

Karadaki çalışmalara hala devam edilirken, kirliliğin kaynağının belirlenmesi için sürdürülen araştırma kapsamında, fuel oil olduğu anlaşılan yakıtın, Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemiden akıtıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonucu fuel oil olduğu anlaşılan yakıtın denize aktığı belirlenen gemi için firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildi. Geminin yabancı olan mürettebatının ise Türkiyle'den ayrıldığı anlaşıldı. Gemiye el koyulurken, giriş- çıkış yasaklandı.

YENİDEN ARAŞTIRMA YAPILACAK

Denizi ve sahili kirleten gemiyle ilgili TÜBİTAK'tan sonra armatör şirketin yabancı olması dolayısıyla uluslararası bağımsız firma tarafından yeni araştırma yapılacağı belirtildi. Uluslararası deniz hukukuna göre, bu araştırmalar sonucu yakıtın 'Harrier' isimli gemiden akıtıldığının bir kez daha saptanmasıyla hem para cezasının hem de milyonlarca lirayı bulan temizleme masrafının armatör ya da bağlı bulundukları sigorta şirketinden tahsil edileceği öğrenildi.

HİNT KAPTAN, BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Öte yandan kirlilikle ilgili temizleme çalışmaları ve adli soruşturma sürdürülürken, savcılığın ifadesini almaya çalıştığı Hint gemi kaptanının, şirket yetkililerine olayla ilgili açıklama yaptığı belirtildi. Gemi kaptanının, yakıtın denize basılmasından haberdar olmadıklarını, bunun nasıl olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:18
  1. İzmir
  2. Foça
  3. çevre felaketi
  4. Denize akaryakıt bıraktılar
  5. hintli kaptan
  6. savunması pes dedirtti
  7. haberim yok dedi
  8. denizi kirlettiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    1. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    2. Dışişleri Bakanlığından Batı Trakya..
    3. Tiroid bezi çok sinsi
    4. Fransa'da havalimanında piste dalan..
    5. Türk futbolunun efsanesi, 55 yıl sonra..
    6. Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5...
    7. Hamileler dikkat!
    8. Esed'den Suriye'nin kuzeyine yığınak
    9. CHP'ye sert eleştiri! Atatürk yaşasa..
    10. Bodrum'da gezi teknesi karaya oturdu!..
    11. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a sert..
    12. Çocuklarda tırnak kemirme alışkanlığı
    13. Mahalleli tacizcinin evinin etrafını..
    14. AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında..
    15. Foça'daki facianın sorumlusu kaptan..
    16. CHP'li eski Başkan'dan partiyi..
    17. AK Parti'den yerel seçime özel..
    18. Bunlar kulağınıza küpe olsun
    19. Ceyda Karan Cumhuriyet'ten istifa mı..
    20. Kolunu patoza kaptıran çiftçi ağır..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek