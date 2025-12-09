  • İSTANBUL
Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Florida’da tepkileri ayağa kaldıran karar! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Florida Valisi Ron DeSantis, ABD’de Müslüman toplumun en büyük sivil hak platformlarından biri olarak bilinen Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ni (CAIR) ve Müslüman Kardeşler’i “yabancı terör örgütü” ilan ettiğini duyurdu.

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ile Müslüman Kardeşleri "yabancı terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

DeSantis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, CAIR ve Müslüman Kardeşlere dair açıklamada bulundu.

İki grubun da Florida tarafından "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirten DeSantis, "Florida kurumlarına, bu kuruluşların yasa dışı faaliyetlerini önlemek için, maddi destek sağlayan kişilere ayrıcalık veya kaynak sağlanmasının engellenmesi de dahil, her türlü yasal önlemleri almaları talimatı verilmiştir." ifadesini kullandı.

CAIR, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "anayasaya aykırı" ve "iftira niteliğinde" olarak nitelendirdiği bu harekete yanıt olarak DeSantis'i dava etmeyi planladığını belirtti.

 

CAIR ve Müslüman Kardeşler, ABD hükümeti tarafından "yabancı terör örgütü" olarak tanımlanmıyor.

Texas Valisi Greg Abbott da Müslüman Kardeşler ve CAIR'i "yabancı terörist" ve "uluslararası suç örgütleri" olarak ilan etmişti.

CAIR, kasımda bir davada Abbott'un kararını iptal etmesini talep etmiş ve bunun "sadece ABD Anayasası'na aykırı olmakla kalmayıp, Texas yasalarında da hiçbir dayanağı bulunmadığını" vurgulamıştı.

