Flaş uyarı: Ermenistan Türkiye ile anlaşmazsa…

Yeniakit Ankara

Ermenistan için bölgedeki komşularıyla ilişkileri normalleştirme açısından çok uygun bir dönem geldi.

"Ermeni devletinin çıkarları"

Rusya araştırmalarıyla dikkat çeken Salih Yılmaz'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Ermenistan artık Ankara'nın Erivan ile normal bir siyasi diyaloga hazır olmasından yararlanabilir. Aslında hem Türkiye hem de Azerbaycan, Ermenistan'a uzun vadeli ekonomik çıkmazdan çıkma fırsatı veriyor ve bu öncelikle Ermeni devletinin çıkarlarını hedefliyor. Türkiye, daha önce Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine itiraz etmediğini ve Erivan ile herhangi bir konuyu ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. Bu, Ankara'nın Erivan ile ilişkilerin kademeli olarak normalleşmesine hazır olduğu anlamına geliyor. Ve burada pek çok şey Ermeni toplumunun ikili işbirliğine ne kadar hazır olduğuna bağlı olacak”