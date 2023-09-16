Flaş sözler: Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım için o ismi istiyor

TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Sabah'ta Milli Takım'la ilgili flaş açıklamalara imza attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verilmesi artık an meselesi. Federasyonda görev yapmış tecrübeli bir isim olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Bu rezaleti Kuntz'u feda ederek temizleyemezler. Çok değil 2 sene önce; Fransa, Hırvatistan, Norveç, Rusya ve Hollanda'yı yenmiş Milli Takım'da, Hollanda'dan farklı yenilgi aldı diye, abartılı biçimde kopartılan fırtına nedeniyle Şenol Güneş'in görevine son verildi. Ben de bunun bir ekip işi olduğunu düşünerek, kendimi sıyırmaya çalışmadan Milli Takımlar Sorumlusu görevimi anında bıraktım. Yerime, altımı oyan Hamit Altıntop geldi. Üstelik o zamanın parasıyla 40 bin dolar maaş talep ederek. Allah'tan Nihat Özdemir bu talebi reddetti."

"ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ DEDİLER"

"Şimdi bu şartlarda gelen Hamit-Kuntz ikilisi neler yaptı, sayalım… Faroe'ye yenildi. Ermenistan, Lüksemburg ve Gine'yle berabere kaldı, oyuncular TFF Başkanı'na kadar gidip, "Biz bu Kuntz'la çalışmak istemiyoruz" dediler. Bu işleri toparlaması gereken Hamit Bey, takım kadrosuna müdahale ettirmediği için Kuntz'la küs. Arkasından adam getirmeye çalışıyor. Abdullah Avcı ile anlaşıyor."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Şimdi bu tablonun neresinde gurur veya racon var? Bu işleri ne zaman bırakacağını bilmezsen, zor durumda kalırsın. Son 2 senedeki tablonun en büyük müsebbibi olan Hamit Altıntop, istifa etmek yerine, o görevi esas hak eden insanların önünü kesiyor."

"Sayın Soydan, bunlar çok ağır ithamlar… Sizce yeni teknik direktör yerli mi, yabancı mı olmalı? Abdullah Avcı'nın ismi çok ön planda. Fatih Terim konuşuluyor ama yabancılar da gündemde. Görüşünüz nedir?"

"Ben bu sütunda sokak dedikodusu konuşmam, gerçekleri konuşurum, bunu herkes bilir. TFF geçen mart ayında Löw'e gitti ama anlaşamadı. Yerli olarak Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor, yardımcıları da Emre ile Arda olmak koşuluyla. Kadere bakın ki yönetimdeki 2 Galatasaraylı Yusuf Günay ve Hamit Altıntop, "Terim gelmesin, o gelirse bırakın soyunma odasını, bizi Riva'ya bile sokmaz" diyerek yönetimi Terim aleyhine etkiliyor. Onların istediği adam Abdullah Avcı. Milli Takım hiç kimsenin oyun alanı değildir. Başarısızlığı kabul edip istifa etmesi gerekenler, maalesef yeni oluşumu da çomaklayarak Milli Takım'ın geleceğini de ipotek altına alıyor."