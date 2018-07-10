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Flaş! Kira zamları açıklandı!

Her sene ÜFE'ye göre belirlenen kira zam oranları belli oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 11:25
Flaş! Kira zamları açıklandı!

Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

SADECE ÜFE'YE BAKILIYOR

Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

12 AYLIK ORTALAMA OLMALI

ÜFE’ye bakarken aylık değil, 12 aylık ortalama oranına bakılacak. Haziran enflasyonuyla Temmuz’da ev kiralarına yapılacak zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre; sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 23.74’le yenileyecek. 1000 liralık kira 1237 lira olacak. Yıllıkta maliyet 2844 lira artacak. Bu tavan fiyat. Anlaşmaya göre bunun altında da Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması kira artışı belirlenebilir.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:25
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