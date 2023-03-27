  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...
Dünya

Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...

Yeniakit Publisher
2023-03-27 14:40:00 -
Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...

Son dönemde normalleşme çabalarının devam ettiği Ankara-Şam hattındaki gelişmelerle ilgili Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya, görüşme için tarih verdi...

 

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Ankara ile Şam arasında 10 yılı aşkın bir süredir devam eden gerilim son haftalarda normalleşmeye yönelik adım ve açıklamaların gelmesiyle farklı bir boyuta evrilmişti.

Rusya ve İran arabuluculuğunda Türkiye-Suriye görüşmelerinin yapılması halen gündemdeyken Moskova’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Nisan ayı başında görüşebilirler...

Rusya Dışişlerİ Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, dört ülke arasındaki bir görüşmenin yakında gerçekleşebileceğini duyurdu. Rus haber ajansı RIA’nın aktardığı açıklamada Bogdanov, “Dört ülke konsültasyon için Nisan ayının başında Moskova’da görüşebilir” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

.......

Tabiki dünya için barış içinde yaşamak için güzel bir şey.Suriye rejimi ile barışmak için Türkiye için faydalı mı yoksa zararlımı.Bana göre zararlıdır çünkü Suriye eski Suriye değil parçalandı Rus bir tarafta kafir amarika bir tarafta PKK Bir taraf İran bir yerde işgal altındadır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23