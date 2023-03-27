Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Ankara ile Şam arasında 10 yılı aşkın bir süredir devam eden gerilim son haftalarda normalleşmeye yönelik adım ve açıklamaların gelmesiyle farklı bir boyuta evrilmişti.

Rusya ve İran arabuluculuğunda Türkiye-Suriye görüşmelerinin yapılması halen gündemdeyken Moskova’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Nisan ayı başında görüşebilirler...

Rusya Dışişlerİ Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, dört ülke arasındaki bir görüşmenin yakında gerçekleşebileceğini duyurdu. Rus haber ajansı RIA’nın aktardığı açıklamada Bogdanov, “Dört ülke konsültasyon için Nisan ayının başında Moskova’da görüşebilir” dedi.

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