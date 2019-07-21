Flaş iddia! "Mehmet Şimşek, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde yer alacak"

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurma hazırlıkları devam ediyor. Babacan, kurucusu olduğu AK Parti’den istifa ederek yeni partinin sinyallerini resmen vermişti. Kulislerde ise eski Maliye Bakanı Şimşek'in,Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacağı konuşuluyordu. Mehmet Şimşek, yeni parti iddialarını reddetmemiş, "Zamanı gelince konuşuruz" açıklamasında bulunmuştu.

Şimşek, Davutoğlu ile görüştü; partisinde yer alacak

Gazete Duvar’ın kulis haberine göre eski Maliye Bakanlarından Mehmet Şimşek, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacağı iddia edildi. Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Davutoğlu ile görüştüğünü anlatan eski bir siyasetçinin "Şimşek bizimle" dediği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı yeni kurulacak partilerin ekibinde geçen Mehmet Şimşek’le bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan’ın bu görüşmede Şimşek’i partide kalması için ikna etmeye çalıştığı ancak Şimşek’in bunu kabul etmediği belirtilmişti.