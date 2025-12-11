Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı
“Yaprak Dökümü” dizisiyle tanınan ve bir süredir ABD’de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olacağını öne sürdü. Karel, İmirzalıoğlu için “Geç bile kaldı” ifadelerini kullandı.
Son dönemde medya dünyasında yaşanan ifşalara daha önceden dikkat çeken Tolga Karel, yeni bir paylaşım yaptı.
Medya dünyasındaki uyuşturucu operasyonlarını kast ederek "1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlayacak demiştim. Daha kimse konuşmazken... Bu tabii daha başlangıç" diyen Karel, bu kez Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili iddiasını gündeme taşıdı.
2028'DE MİLLETVEKİLİ ADAYI
Karel, paylaşımında "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız. Ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.
Kenan İmirzalıoğlu’ndan ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
Gündem
