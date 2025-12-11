  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı
Gündem

Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı

“Yaprak Dökümü” dizisiyle tanınan ve bir süredir ABD’de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olacağını öne sürdü. Karel, İmirzalıoğlu için “Geç bile kaldı” ifadelerini kullandı.

Son dönemde medya dünyasında yaşanan ifşalara daha önceden dikkat çeken Tolga Karel, yeni bir paylaşım yaptı.

Medya dünyasındaki uyuşturucu operasyonlarını kast ederek "1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlayacak demiştim. Daha kimse konuşmazken... Bu tabii daha başlangıç" diyen Karel, bu kez Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili iddiasını gündeme taşıdı.

2028'DE MİLLETVEKİLİ ADAYI

Karel, paylaşımında "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız. Ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

Kenan İmirzalıoğlu’ndan ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!
İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Gündem

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda
İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

Siyaset

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim
MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

Gündem

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı
İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!
Dünya

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Rusya ile olası savaşa hazırlanan NATO, AB’nin himayesi altında Ege ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan bir karayolu inşa ediyor. Bu p..
Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!
Gündem

Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ülkenin iç güvenliğini hedef alan önemli miktarda silah ve uyuştur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23