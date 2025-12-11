Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı

Son dönemde medya dünyasında yaşanan ifşalara daha önceden dikkat çeken Tolga Karel, yeni bir paylaşım yaptı.

Medya dünyasındaki uyuşturucu operasyonlarını kast ederek "1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlayacak demiştim. Daha kimse konuşmazken... Bu tabii daha başlangıç" diyen Karel, bu kez Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili iddiasını gündeme taşıdı.

2028'DE MİLLETVEKİLİ ADAYI

Karel, paylaşımında "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız. Ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

Kenan İmirzalıoğlu’ndan ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.