Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Dera'nın doğu kırsalında bulunan stratejik bir depoya başarılı bir baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, operasyon sonucunda toplam 46 adet tanksavar füzesi ele geçirildi.

Ele geçirilen füzelerin dökümü ise şu şekilde:

42 adet Malyutka (9M14 Malyutka, NATO kodu AT-3 Sagger) tipi tanksavar füzesi.

(9M14 Malyutka, NATO kodu AT-3 Sagger) tipi tanksavar füzesi. 4 adet Metis (9K115 Metis, NATO kodu AT-7 Saxhorn) tipi tanksavar füzesi.

(9K115 Metis, NATO kodu AT-7 Saxhorn) tipi tanksavar füzesi.

Bu büyük miktardaki tanksavar mühimmatının ele geçirilmesi, bölgedeki yasa dışı silah kaçakçılığı ve güvenlik tehditlerine karşı önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor. Füzelerin, bölgedeki terörist gruplar veya kaçakçılar tarafından hangi amaçla tutulduğu ve kaynağına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Lübnan Sınırında Büyük Uyuşturucu Sevkiyatına Engel

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı bir açıklama ile ülkeye sokulmak istenen yüklü miktarda uyuşturucuya el konulduğunu duyurdu. Açıklamada, Lübnan'dan Suriye topraklarına yasa dışı yollarla geçirilmeye çalışılan tam 400.000 (Dört Yüz Bin) adet captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi.

Captagon, özellikle Orta Doğu'da yaygın olarak kullanılan ve genellikle savaş bölgelerindeki militanlar ve suç örgütleri tarafından finanse edilen yasa dışı bir uyuşturucu türüdür. Bu büyük sevkiyatın engellenmesi, uyuşturucu trafiğiyle mücadelede Suriye güvenlik güçlerinin kararlılığını gösteriyor.

Yetkililer, hem silah hem de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların devam edeceğini ve ülkenin istikrarını bozmaya çalışan her türlü girişime karşı sert bir duruş sergileneceğini vurguladı.