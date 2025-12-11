  • İSTANBUL
THY'den Avrupa'da ses getiren açılış! Edinburgh'taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu
Ekonomi

THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu

Türk Hava Yolları, Avrupa’daki ilk özel yolcu salonunu İskoçya’nın Edinburgh Havalimanı’nda hizmete soktu. Toplam 673 metrekarelik geniş bir alana kurulan salon, aynı anda 149 yolcuyu ağırlayabilecek kapasitesiyle dikkat çekti. THY’nin uluslararası hizmet kalitesini bir adım daha öne taşıyan bu yeni adım, Avrupa havacılık sektöründe de konuşulmaya başlandı.

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa’daki ilk özel yolcu salonunu İskoçya’nın Edinburgh Havalimanı’nda açtı. 673 metrekarelik alanda kurulan salon aynı anda 149 yolcuya hizmet verecek.

Yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunan THY, Avrupa'daki ilk özel yolcu salonunu yolcuların hizmetine sundu.

 

İLK ÖZEL YOLCU SONU HİZMETE BAŞLADI

Havayolu şirketinin Avrupa'daki havalimanlarında bulunan ilk özel yolcu salonu dün itibariyle İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yolcularına hizmet vermeye başladı.

673 METREKARELİK ÖZEL SALON

Edinburgh Havalimanı'nda toplam 673 metrekarelik alana kurulan özel salon, aynı anda 149 yolcuyu ağırlayacak. Havayolu şirketinin Edinburgh Havalimanı dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 8 özel yolcu salonu bulunuyor.

