THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu
Türk Hava Yolları, Avrupa’daki ilk özel yolcu salonunu İskoçya’nın Edinburgh Havalimanı’nda hizmete soktu. Toplam 673 metrekarelik geniş bir alana kurulan salon, aynı anda 149 yolcuyu ağırlayabilecek kapasitesiyle dikkat çekti. THY’nin uluslararası hizmet kalitesini bir adım daha öne taşıyan bu yeni adım, Avrupa havacılık sektöründe de konuşulmaya başlandı.
Yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunan THY, Avrupa'daki ilk özel yolcu salonunu yolcuların hizmetine sundu.
İLK ÖZEL YOLCU SONU HİZMETE BAŞLADI
Havayolu şirketinin Avrupa'daki havalimanlarında bulunan ilk özel yolcu salonu dün itibariyle İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yolcularına hizmet vermeye başladı.
673 METREKARELİK ÖZEL SALON
Edinburgh Havalimanı'nda toplam 673 metrekarelik alana kurulan özel salon, aynı anda 149 yolcuyu ağırlayacak. Havayolu şirketinin Edinburgh Havalimanı dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 8 özel yolcu salonu bulunuyor.