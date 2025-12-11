  • İSTANBUL
Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü kızı imamdan öyle bir şey istediki… İmam gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü kızı imamdan öyle bir şey istediki… İmam gözyaşlarını tutamadı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü bir kadın, "Biliyorum, büyük bir şey ama bilmek istiyorum. Bunun İslam'da haram olduğunu biliyorum ama yine de sizin fetvanızdan, hükmünüzden bilmek istiyorum. İntihar edebilir miyiz, lütfen?" şeklinde bir soru yöneltiyor. Soruyu duyan imam gözyaşlarını tutamıyor.

Sorulan soru karşısında ne diyeceğini bilemeyen imam, “La havle vela kuvvete illa billah. Ah, dürüst olmak gerekirse, kardeşim, bu soruyu daha önce duydum. Sanırım birçok âlime iletilmiştir. Ve ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir soruya nasıl bir cevap verebilirim, bilmiyorum, çünkü bu kız kardeş... temelde intihar etmeyi soruyor. Ateist erkeklerle yatmaya zorlandığı için intihar etmesi caiz midir? La havle vela kuvvete illa billah.” İfadelerini kullandı.

Çin'in "yeniden eğitim" kamplarında Uygur Türklerine uygulanan soykırım politikaları ve sistematik cinsel şiddet, bölgedeki Müslüman kadınları çaresizliğin eşiğine getirdi. Ses kaydında, kimliği belirsiz bir Uygur kızı, kamplarda zorla ateist erkeklerle ilişkiye zorlanması nedeniyle, yaşadığı zulümden kurtulmak amacıyla İmam'a intihar edip edemeyeceğini sordu. İmam, İslam'da intiharın kesinlikle haram olduğunu belirtirken, bu durumun bireysel bir fetvayı aştığını ve Müslüman ümmetinin toplu bir ihmali olduğunu vurguladı. Uygur halkının, özellikle de kadınların yaşadığı bu insanlık dışı muamele, uluslararası camiayı ve Müslüman ülkeleri derhal harekete geçmeye çağıran acı bir feryat olarak kayıtlara geçti.

 

 

