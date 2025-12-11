  • İSTANBUL
Mehmetçiğe güvenli koridor: ALPAY mayınlı arazide görev başında

İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Denizhan-76 Avrupa'ya adım attı! Türkiye'nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

Denizhan-76 Avrupa'ya adım attı! Türkiye'nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

TCG Akhisar’ın Romanya Donanmasına teslim edilmesiyle birlikte MKE’nin yerli imkânlarla geliştirdiği Denizhan-76 deniz topu ilk kez bir Avrupa ülkesinde kullanılmaya başlıyor. Daha önce Endonezya’ya yapılan satışın ardından NATO ve AB üyesi bir ülkenin sistemi envanterine katması, Türkiye’nin savunma sanayisindeki güvenilirliğinin bir kez daha tescillendiği şeklinde değerlendiriliyor.

TCG Akhisar gemisinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihracıyla birlikte gemide konuşlu bulunan milli deniz topu sistemi MKE Denizhan-76, ilk kez bir Avrupa ülkesine tedarik edildi. MKE tarafından geliştirilen 76 milimetre milli deniz topu Denizhan-76’nın üretimi 12 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından milli deniz topunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatı başlamıştı.

Daha önce Deniz Kuvvetleri’ne 5 adet teslim edilen ve seri üretimi devam eden MKE Denizhan-76, bu yıl Endonezya ile imzalanan sözleşme ile ilk ihracat başarısına ulaşmıştı. 76 milimetre milli deniz topu, Romanya’ya tedarik edilen TCG Akhisar’a monte edildi. Böylece MKE’nin tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği Denizhan-76, ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından kullanılmaya başlamış olacak.

 

Teknik özellikler ve görev kabiliyeti

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan MKE Denizhan-76; hava savunma, suüstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini yerine getirebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkânı sağlıyor.

Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken Denizhan-76, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken dost ve müttefik ülkelere yapılan ihracatlarla millî savunma sanayiinin gelişmesine katkı sağlıyor.

 

127 mm millî deniz topunda çalışmalar sürüyor

MKE, 76 mm Denizhan’da edinilen tecrübenin ardından 127 mm millî deniz topunu yerli ve millî imkânlarla üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 127 mm deniz topunun ilk aşaması olan namlu MKE tarafından millî olarak üretilmişti.

Kasım ayında namlu, TCG Fatih fırkateyninde konuşlu silah sistemine entegre edilmiş ve kabul test atışları başarıyla gerçekleştirilmişti.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

