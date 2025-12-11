Denizhan-76 Avrupa’ya adım attı! Türkiye’nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

TCG Akhisar gemisinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihracıyla birlikte gemide konuşlu bulunan milli deniz topu sistemi MKE Denizhan-76, ilk kez bir Avrupa ülkesine tedarik edildi. MKE tarafından geliştirilen 76 milimetre milli deniz topu Denizhan-76’nın üretimi 12 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından milli deniz topunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatı başlamıştı.

Daha önce Deniz Kuvvetleri’ne 5 adet teslim edilen ve seri üretimi devam eden MKE Denizhan-76, bu yıl Endonezya ile imzalanan sözleşme ile ilk ihracat başarısına ulaşmıştı. 76 milimetre milli deniz topu, Romanya’ya tedarik edilen TCG Akhisar’a monte edildi. Böylece MKE’nin tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği Denizhan-76, ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından kullanılmaya başlamış olacak.

Teknik özellikler ve görev kabiliyeti

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan MKE Denizhan-76; hava savunma, suüstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini yerine getirebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkânı sağlıyor.

Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken Denizhan-76, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken dost ve müttefik ülkelere yapılan ihracatlarla millî savunma sanayiinin gelişmesine katkı sağlıyor.

127 mm millî deniz topunda çalışmalar sürüyor

MKE, 76 mm Denizhan’da edinilen tecrübenin ardından 127 mm millî deniz topunu yerli ve millî imkânlarla üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 127 mm deniz topunun ilk aşaması olan namlu MKE tarafından millî olarak üretilmişti.

Kasım ayında namlu, TCG Fatih fırkateyninde konuşlu silah sistemine entegre edilmiş ve kabul test atışları başarıyla gerçekleştirilmişti.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com