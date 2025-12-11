  • İSTANBUL
Gündem

istanbul'da hissedilen deprem meydana geldi!

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da saat 10.09 sularında 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.Yaşanan sallantı İstanbul ve diğer illerden de hissedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi; sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde hissedilen bir sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı. Bölgedeki vatandaşların deprem anında binalardan hızla çıktığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'dan ilk açıklama

AFAD: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

Yorumlar

Dürüst

Ahir zaman alametleri. Zina kumar içki gibi en büyük günahlar nerdeyse alenen işleniyor. Bu durumlar olunca depremleri yere batmaları bekleyin buyuruyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın emir ve yasaklarına uymalıyız başka çaremiz yoktur...
