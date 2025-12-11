istanbul'da hissedilen deprem meydana geldi!
Merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da saat 10.09 sularında 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.Yaşanan sallantı İstanbul ve diğer illerden de hissedildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi; sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde hissedilen bir sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı. Bölgedeki vatandaşların deprem anında binalardan hızla çıktığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.