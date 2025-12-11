  • İSTANBUL
Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik

Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü kızı imamdan öyle bir şey istediki… İmam gözyaşlarını tutamadı

Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi!

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Denizhan-76 Avrupa’ya adım attı! Türkiye’nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

Bölge ülkeleri yerli savunma sistemlerimize yoğun ilgi gösteriyor ‘Hava’mıza hayran kaldılar

3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası
Acı haber! 4 Filistinli daha şehit edildi

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha şehit

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucu hastanelere 4 Filistinlinin cenazesi ile 10 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda 383 kişinin öldüğü, 1002 kişinin yaralandığı ve 627 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

 

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 373 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 79 kişi yaralandı.

