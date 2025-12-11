  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı!

Petrol tankerlerine çöktüler! Trump nedenini açıkladı

AB’den Washington’a sert eleştiri: Amerika, birleşik bir Avrupa’dan korkuyor

Özgür Özel: Rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir! Ordudan atılan korsan teğmenlere bu sözlerle sahip çıktı

Mehmetçiğe güvenli koridor: ALPAY mayınlı arazide görev başında

İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor
Gündem Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!
Gündem

Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet ve Sözcü’nün “gazeteciler için en ölümcül yıl” manşetleri üzerinden yürüttüğü algıyı rakamlarla çürütüyor. RSF raporlarında 47 gazeteciyi öldüren İsrail’e tek kelime etmeyenlerin, bir gazetecinin bile öldürülmediği Türkiye’yi basın özgürlüğünde kötü göstermek için nasıl çarpıtılmış tablolar sunduğunu ortaya koyuyor.

Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

 ALİ KARAHASANOĞLU 

“Adaletin adı kalmadı” diye başlık atmış Cumhuriyet gazetesi.

Haberin hemen başına da, “Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF): Gazeteciler için en ölümcül yıl oldu” şeklinde ayrı bir kutu haber yapmışlar.

Ana haberi okurken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etmesinin, insan haklarının uluslararası düzeyde kurulmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle 10 Aralık tarihinin bütün ülkelerde İnsan Hakları Günü olarak kutlandığına dikkat çekilmiş.

Hemen ardından istatistiki bilgiler verilir gibi yapılmış.

Ama o istatistiki bilgiler içersinde, insan hakları temelinde, İsrail’in soykırımı ile ilgili tek bir bilgi yok..

2023’ten bu yana, Gazze’de hepten tahammülü imkansız bombalanmaların, insan hayatına, çocuklara saldırıların ayrıntıları ile ilgili, tek bir satır ifade yok..

Ve hemen devamında..

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün endeksine göre Türkiye’nin, 180 ülke arasında basın özgürlüğünde 159. sırada olduğuna ilişkin not düşülmüş..

İsrail soykırım yapıyor.

100 bine yakın insanı öldürmüş.

 ...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN... 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23