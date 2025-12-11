Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

ALİ KARAHASANOĞLU

“Adaletin adı kalmadı” diye başlık atmış Cumhuriyet gazetesi.

Haberin hemen başına da, “Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF): Gazeteciler için en ölümcül yıl oldu” şeklinde ayrı bir kutu haber yapmışlar.

Ana haberi okurken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etmesinin, insan haklarının uluslararası düzeyde kurulmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle 10 Aralık tarihinin bütün ülkelerde İnsan Hakları Günü olarak kutlandığına dikkat çekilmiş.

Hemen ardından istatistiki bilgiler verilir gibi yapılmış.

Ama o istatistiki bilgiler içersinde, insan hakları temelinde, İsrail’in soykırımı ile ilgili tek bir bilgi yok..

2023’ten bu yana, Gazze’de hepten tahammülü imkansız bombalanmaların, insan hayatına, çocuklara saldırıların ayrıntıları ile ilgili, tek bir satır ifade yok..

Ve hemen devamında..

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün endeksine göre Türkiye’nin, 180 ülke arasında basın özgürlüğünde 159. sırada olduğuna ilişkin not düşülmüş..

İsrail soykırım yapıyor.

100 bine yakın insanı öldürmüş.

