Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu sağanak yağış alırken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Yurdun 42 ilinde sağanak yağış etkili olurken, 5 ilde kar ve karla karışık yağmur görülecek; iç kesimlerde ise sis bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak; Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde sis görülecek.

İstanbul, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Adana, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta sağanak; Hakkari, Bitlis ve Bayburt'ta kar; Gümüşhane ve Bingöl'de ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Kırklareli 13 derece.

- İstanbul 14 derece.

- Denizli 13 derece.

- İzmir 17 derece.

- Adana 18 derece.

- Ankara 10 derece.

- Samsun 13 derece.

- Malatya 8 derece.

- Erzurum 4 derece.

- Diyarbakır 11 derece.

- Gaziantep 11 derece.

