  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmetçiğe güvenli koridor: ALPAY mayınlı arazide görev başında

İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Gündem Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumunun değişeceğini duyurarak toplam 47 kenti uyardı. Yurdun 42 ilinde sağanak yağış etkili olurken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde yoğun sis görüleceği belirtildi. Peki hangi illerde kar yağışı var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu sağanak yağış alırken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Yurdun 42 ilinde sağanak yağış etkili olurken, 5 ilde kar ve karla karışık yağmur görülecek; iç kesimlerde ise sis bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak; Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde sis görülecek.

İstanbul, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Adana, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta sağanak; Hakkari, Bitlis ve Bayburt'ta kar; Gümüşhane ve Bingöl'de ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Kırklareli 13 derece.

- İstanbul 14 derece.

- Denizli 13 derece.

- İzmir 17 derece.

- Adana 18 derece.

- Ankara 10 derece.

- Samsun 13 derece.

- Malatya 8 derece.

- Erzurum 4 derece.

- Diyarbakır 11 derece.

- Gaziantep 11 derece.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın bereket geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın bereket geliyor

Gündem

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın bereket geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi
Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Yerel

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi
Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Gündem

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Gündem

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Gündem

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Yerel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

{relation id:1964396 slug:'meteoroloji-bolge-bolge-uyardi-semsiyeleri-hazirlayin-bereket-geliyor'}

{relation id:1964396 slug:'meteoroloji-bolge-bolge-uyardi-semsiyeleri-hazirlayin-bereket-geliyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti
Gündem

17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde yaptığı binaların yıkılması sonucu yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer, 76 ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23