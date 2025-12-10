Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

İddialara göre İmamoğlu’nun avukatı, mahkemede diploma iptaliyle ilgili hiçbir somut savunma yapmadı. Avukatın, Kıbrıs’ta eğitime devam edemediğini “ekonomik imkânsızlıklar” gerekçesiyle açıkladığı bildirildi. Hakimin bu ifadeyi sorgulaması üzerine İmamoğlu’nun “Fakirliğimi niye sorguluyorsun?” çıkışında bulunduğu aktarıldı.

Kamuoyunda “Diploma değil, mağduriyet oyunu!”

En Kritik İddia: Diploma Kararından 2 Gün Önce Rektöre Telefon

Atay’ın en sarsıcı iddiası ise İmamoğlu’nun, diploma iptali kararından yalnızca iki gün önce İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ı aramış olması.

Üstelik bu telefon konuşmasını, İmamoğlu’nun kendisinin bir videoda ikrar ettiği belirtiliyor.

Rektör Zülfikar’ın daha önce İmamoğlu’nun yanına fotoğrafçı bile sokmadığı bilinirken, Atay’ın anlatımına göre iptalden hemen önce rektör, “zor durumda kaldığını” söylemiş.

Atay, yaşananları şöyle yorumladı:

“Eğer AK Parti rektörü baskı altına aldıysa, senin yaptığın ne? Koskoca İBB Başkanı olarak rektörü niye arıyorsun? İkrarınla kendi baskını ortaya koyuyorsun.”

“ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU’NU SATTI” İDDİASI

Erdem Atay’ın oklarını çevirdiği bir diğer isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Atay’a göre, Özgür Özel bu süreçte İmamoğlu’nu yalnız bıraktı, hatta daha ileri giderek “çok net bir şekilde sattı”.

İmamoğlu destekçilerine seslenen Atay:

“Muhalefet yapan İmamoğlu’nun önündeki en büyük engel Özgür Özel’dir.” dedi.

Kulislerde ise İmamoğlu’nun bu gerçeği bildiği, içeride sinir krizleri geçirdiği ve Özgür Özel’i o göreve getirdiği için ‘bin pişman’ olduğu konuşuluyor.

Siyasi Kulislerde Soru:

“Diploma İptali mi, Muhalefet İçindeki Savaş mı?”

Hem üniversite cephesindeki telefon trafiği hem Özgür Özel iddiaları, CHP’nin en üst düzeyinde büyük bir iç hesaplaşmanın kapıda olduğunu gösteriyor.