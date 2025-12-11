  • İSTANBUL
Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik

Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü kızı imamdan öyle bir şey istediki… İmam gözyaşlarını tutamadı

Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi!

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Denizhan-76 Avrupa’ya adım attı! Türkiye’nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

Bölge ülkeleri yerli savunma sistemlerimize yoğun ilgi gösteriyor ‘Hava’mıza hayran kaldılar

3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası
Enver Aysever tutuklandı

Gazeteci Enver Aysever, YouTube’daki yayında kullandığı ifadeler yüzünden polis tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne götürülen Aysever, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi. (DHA)

