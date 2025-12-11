  • İSTANBUL
Gündem 2 çocuk öldü, 2'si ağır yaralı Yangın faciası
Gündem

2 çocuk öldü, 2'si ağır yaralı Yangın faciası

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2 çocuk öldü, 2'si ağır yaralı Yangın faciası

İstanbul Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı 4 çocuktan ikisi öldü, 2’si ağır yaralı kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Pendik’te çıkan  yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

