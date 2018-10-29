Flaş iddia! İngiltere olaydan haberdardı

İngiltere’nin Cemal Kaşıkçı’nın “kaçırılma” planını, Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmeden 3 hafta önce öğrendiği iddia edildi.

İngiliz Daily Express gazetesinin diplomasi editörü Marco Giannageli imzasıyla yayımlanan haberde, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ), Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaçırılarak Suudi Arabistan’a götürülmesi için kraliyet çevresinden gelen emir ile ilgili Kraliyet Genel İstihbarat Müdürlüğü’nün iç iletişimlerini yakaladığı iddia edildi.

Suudiler uyarıldı

Haberde bir istihbarat yetkilisinin, “Emirlerin kraliyet çevresinden bir kişiden geldiğini biliyoruz ama bunun Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la bağlantılı olduğu konusunda doğrudan bir bilgimiz yok. Ancak bu onun emri veren kişi olmadığı anlamına gelmez” ifadelerine yer verildi. Aynı kaynağın ifade ettiğine göre, ilk emirler Kaşıkçı’yı önce yakalamak ve sorgulamak üzere Suudi Arabistan’a kaçırmaktı fakat plan alternatif çözümlere açık kapı bırakıyordu.

Gazeteye konuşan istihbarat kaynakları, İngiliz istihbarat servisi MI6’in Suudi Arabistan’ı planı iptal etmesi için uyardığı fakat uyarıların Suudi Arabistan tarafından gözardı edildiğini açıkladı.

Kaşıkçı’nın yakın bir arkadaşı tarafından gazeteye yapılan açıklamaya göre, Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın Yemen'de kimyasal silah kullandığına ilişkin kanıtları toplamak üzereydi.