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Spor Flaş gelişme! Sergen Yalçın görevi bırakıyor
Spor

Flaş gelişme! Sergen Yalçın görevi bırakıyor

Şampiyonlar Ligi'nde hezimet yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kayserispor maçı öncesinde istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:48:00 -
Flaş gelişme! Sergen Yalçın görevi bırakıyor

Beşiktaş'ta Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlara Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-0'lık Borussia Dortmund yenilgisi de eklenince teknik direktör Sergen Yalçın'la yol ayrımına gelindi

A Spor'un haberine göre; siyah beyazlı takımın hocası Sergen Yalçın, Süper Lig'de 12 Aralık Pazar günü oynanacak Kayserispor maçı öncesi görevi bırakmayı düşünüyor.

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