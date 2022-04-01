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Dünya Flaş gelişme! Rus birlikleri çekilmeye başladı
Dünya

Flaş gelişme! Rus birlikleri çekilmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 37. günde devam ederken, Rus birliklerinin Çernihiv ve Kiev bölgesinden çekilmeye başladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 18:24:00 - 2022-04-01 18:27:08
Flaş gelişme! Rus birlikleri çekilmeye başladı

Rus ordusunun, Ukrayna’nın kuzeyinde bulunan Çernihiv ve Kiev bölgesinden çekilmeye başladığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 37. günde devam ederken, Rus ordusu alınan karar çerçevesinde bazı bölgelerden çekilmeye başladı. Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın kuzeyinde Belarus sınırında bulunan Çernihiv’deki Rus askerlerinin çekildiğini belirterek, "Bugün çok fazla işimiz var. Silahlı Kuvvetlerimiz sayesinde düşman şehrimizden ayrılıyor. Ancak neden ayrılıyorlar sadece kendileri biliyor. Eğer gruplaştıktan sonra geri geleceklerse onları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hava ve roket saldırıları tehlikesi halen devam ediyor"

Chaus, "Tüm ekiplerimizle normal hayata yeniden dönmek için çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz düşmanın olduğu yerlerde mayın temizleme çalışmaları yapıyor. Şehirdeki vatandaşlara seslenmek istiyorum, hava ve roket saldırıları tehlikesi halen devam ediyor. Düşman bugün şehrimizi vurabilir. Bu nedenle sirenleri duyduğunuz da lütfen sığınaklarda kalın. Rahatlamak için henüz erken. Savaş devam ediyor, düşman hala topraklarımızda bulunuyor. Herkes ne yapacağını biliyor. Gönüllülere de zaferimize katkıda bulundukları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah’a ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne inanıyorum" şeklinde konuştu.

Rus birlikleri Kiev bölgesinden çekiliyor

Valinin açıklamalarına benzer bir açıklama da Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan geldi. Açıklamada, "Rus birlikleri, Kiev bölgesinin kuzeyinden Belarus ile devlet sınırına doğru kısmen çekilmeye devam ediyor. Konvoylar arasında işgal sırasında Ruslar tarafından çalınan sivil araçlar (kamyon, otobüs, minibüs, araba) da bulunuyor" denildi.

Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nin görevini başarıyla yerine getirmeye, geri çekilen Rus birliklerini takip etmeye, savunma pozisyonlarını kırmaya ve Ukrayna topraklarını özgürleştirmeye devam ettiği belirtildi.

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