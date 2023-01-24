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Spor Flaş ayrılık! Galatasaray golcü isimle vedalaşıyor...
Spor

Flaş ayrılık! Galatasaray golcü isimle vedalaşıyor...

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:07:00 -
Flaş ayrılık! Galatasaray golcü isimle vedalaşıyor...

Sarı kırmızılılarda gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak konusu. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı Seferovic konusunda da flaş gelişme yaşandı. İşte yıldız ismin yeni adresi...

Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'in geleceği merak konusuydu.

Yıldız futbolcu son dönemde yedek kulübesine hapsoldu. İsviçreli futbolcuya İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi.

Gazeteci Gianluca Di Marzio, Serie A ekiplerinden Salernitana'nın Seferovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Bir forvet transferi yapmak isteyen İtalyan ekibinin oyuncuyla temasları sürdürdüğünü ifade etti.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen deneyimli forvetin adı Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu.

Son olarak Başakşehir iddiaları üzerine Emre Belözoğlu açıklama yapmıştı.

Fotomaç'a göre; Belözoğlu, "Seferovic ile ilgili hiçbir girişimiz olmadı. Sezon başında görüştük ama kendisi Galatasaray'ı tercih etti.

Kendisiyle alakalı girişimimiz yok" ifadelerine yer verdi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Seferovic G.Saray formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıktı. Bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.

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