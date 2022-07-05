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Gündem Flaş adım geldi! Fetullah Gülen karalar bağlayacak
Gündem

Flaş adım geldi! Fetullah Gülen karalar bağlayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle iki hakimin meslekten çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 11:31:00 -
Flaş adım geldi! Fetullah Gülen karalar bağlayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle iki hakimin meslekten çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Karara göre, Kozan Hakimi Yasin Kurt ile Şebinkarahisar Hakimi Ahmet Saka meslekten ihraç edildi.

Kararda, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Kurt ve Saka'nın, FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının sabit görüldüğü belirtilerek, ilgili mevzuat uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, HSK'nin, daha önce meslekten ihraç edilen Bursa hakimi Muhammet Emin Gürgen ile Eskişehir Cumhuriyet savcısıyken meslekten ihraç edilen Faruk Karahan'ın yeniden inceleme taleplerinin reddine, Şanlıurfa hakimiyken meslekten ihraç edilen İbrahim Özcan'ın yeniden inceleme talebine yönelik ise "karar verilmesine yer olmadığına" ilişkin kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

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Yorumlar

Dikkat

Binlerce kişi arasında 2 hakim mi fetöcü? Nurcu menzilci kılıfıyla görev yapanlara, sızmalara dikkat.

Zülkarneyn

HSK’nın önünde terörle iltibaslı BiN hakim ve savcının soruşturması bitmiş dosyası var. 2 hakim meslekten ihraç edilmiş. Ayrıca Şikayetlere rağmen halen soruşturulmaya binlerce yargı mensubu da cabası. Fetö sevincinden dört köşe. Devletin silahsız ve sivil ordusu yargıdır. Yargı mensuplarının binlercesi Fetöcü. HAKİKATLERİ inkar edenlere ve saklayanlara KAFİR denir. ALLAH kafirleri sevmez AKİT.
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