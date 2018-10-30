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FKÖ'den İsrail kararı! Askıya aldılar
Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Tel Aviv yönetimi Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’i tanıma kararını askıya aldı
30 Ekim 2018 Salı 00:53
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 00:53
İsrail
filistin
DÜNYA Haberleri
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