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FKÖ'den İsrail kararı! Askıya aldılar

Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Tel Aviv yönetimi Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’i tanıma kararını askıya aldı

30 Ekim 2018 Salı 00:53
FKÖ'den İsrail kararı! Askıya aldılar

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Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 00:53
  1. İsrail
  2. filistin
  3. DÜNYA Haberleri

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