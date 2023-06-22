Fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunları için yemin töreni düzenlendi

Site Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Yemin Töreni’ne Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Üniversite senatörleri, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Mezun öğrencilerin tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, bölüm birincisi Selenay Sevil, mezunlar adına bir konuşma yaptı. Törenin açılış konuşmasını yapan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Akbaş, genç fizyoterapistleri tebrik ederek, iş hayatlarında başarılar diledi.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, gerek pandemi gerekse, deprem felaketiyle birlikte hastaların rehabilitasyonunda fizyoterapiye ihtiyaç arttığını dile getirdi. Can, “mezunlarımızın bu doğrultuda meslek hayatı boyunca yapacakları çalışmalarla birey, aile ve toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde çok önemli roller üstleneceklerine ve sürece katkı sağlayacaklarına eminim” dedi. Ardından kürsüye çıkan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversitemizin uzman ve deneyimli öğretim üyeleri ve fiziksel altyapısındaki güncellemelerle eğitim kalitesini gün geçtikçe daha da kuvvetlendirdiğini dile getirdi. Özölçer, “Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmelerin izlenmesi, dinamik, çağdaş, ülke ve dünya gerçekleriyle uyumlu, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programlarını toplum sağlığı ve refahın geliştirilmesinde daha etkin hale getirme vizyonuna sahip bölümümüz bu yıl 100’e yakın mezununu geleceğe uğurluyor” şeklinde konuştu.

Törende, mezun öğrencilerin hatıraları konulu sinevizyon gösterimi yapılmasının ardından, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölüm birincisi Selenay Sevil, bölüm ikincisi Arzu Hotoğlu ve bölüm üçüncüsü Emine Belin’e mezuniyet ve başarı belgesi takdim edildi.

Dönem birincisi Fizyoterapist Selenay Selin’in mezuniyet kütüğüne adının yazılı olduğu plaketi çakmasıyla devam eden törende, 2022-2023 Akademik Yılı mezunlarına, mezuniyet belgesi takdim edildi.

Mezunların yemin etmesi, kep atma ve toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

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