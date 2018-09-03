Fizibill ile kendi muhasebenizi tutabilirsiniz!

Fizibill programı en basit anlamda, “Bu para” nın nereye gittiğini, aslında nereye gitmesi gerektiğini, nereden geldiğini tek tuşla sizin önünüze seren, nakit akışınızı, gelir-gider tablonuzu, kârınızı birkaç saniye içinde gösteren ve hayatınızı kolaylaştıran bir ön muhasebe programıdır.

Unutmayın, başarısız olan şirketlerin, %82'si nakit akışını doğru yönetemedikleri için ticaret hayatlarına veda ediyor.

Gelin ön muhasebe tutarken yaşadığınız zorlukları Fizibill ile nasıl kolaylaşacağından bahsedelim.

FİZİBİLL Hakkında

Fizibill küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal verilerini daha verimli yönetmeleri için geliştirilen kolay kullanımıyla dikkat çeken, bulut tabanlı, ihtiyaca göre yeni özelliklerin de eklenebildiği, sunucu, kurulum veya eğitim masrafı gerektirmeyen bir ön muhasebe programıdır.

Ön Muhasebe Nedir? Genel Muhasebeden farkları nelerdir?

Ön muhasebe, işletmelerin veya firmaların basit muhasebe işlerini yapan, kayıtlarını tutan ve firmaya mali konularda daha rahat bir zemin hazırlayan sistemdir. Kısaca şirketinizde neler olup bittiğinin bir özetidir. Bir şirketiniz varsa ya da şirket kurma düşüncesindeyseniz, mutlaka ön muhasebeyi duymuşsunuzdur.

Çoğunlukla ön muhasebe, genel muhasebe ile karıştırılır ve bu sebepten insanlarda yanlış bir algı oluşabilir. Ön muhasebe, işletmenizin banka, kasa, çek, fatura, vs. takibi ya da dosyalama gibi günlük rutinlerin dışındaki olan kayıt işlerinin yapılmasını kapsar. Bu sebeple, ön muhasebe, muhasebenin sadece bir bölümüdür.



Ön muhasebe, en basit şekilde bakkal defteri olarak anlatılabilir. Şirketinizin ya da organizasyonunuzun finansal anlamdaki verilerini konu alır. İşletmenin nakit parası, müşterileri, stokları, çekleri, banka hesapları, senetleri gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Ön Muhasebe Kullanarak Neler Yapabilirsiniz?

Müşteri-Tedarikçi (Cari) Hesabı Takibi

Fatura/İrsaliye İşlemleri Takibi

Depo ve Stok Takibi

Çek ve Senet Takibi

Kasa ve Banka Hesap Takibi

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur?

Bunun tek bir cevabı olmamakla beraber birkaç örneği şunlardır:

Defter

Excel Programı

Ön Muhasebe Programları

Sizin de gördüğünüz gibi ön muhasebe kaydı tutmak halk arasında bakkal hesabı olarak da bilinen en geleneksel ve ilkel metot defterdir. Bu yöntem yapılan en küçük bir yazım yanlışında yanlış raporlamalara neden olabilmektedir. Bu nedenle de artık çok eskilerde kalmıştır.Kaybolma, yırtılma, aşınma genel çerçeveden bakamama, değiştirilememe ve istenilen bilginin hızlıca bulunmasının zorluğu sebebi ile yeni bir ihtiyaçla Excel programında kayıt tutma ihtiyacı doğmuştur. Belli karışıklıklar sonucunda yine muhasebe raporları doğru sonuçları vermemektedir. Bu noktada da şirket ile ilgili gidişat doğru analiz edilememektedir. Bu sebeple belli denemeler sonucunda şirketler Excel uygulaması ile ön muhasebe tutmaya da son vermiştir. Elbette teknolojinin gelişmesi ve yerini muhasebe programlarının alması da yine bu konuda oldukça etkili olmuştur. Excel programının her ne kadar deftere göre büyük avantajları olsa da her kullanıcı ihtiyacına görüldüğü gibi cevap vermediği aşikardır. Kısaca özetlemek gerekirse;

Excel programını öğrenmek için ciddi zaman ayırmalısınız. İşletmelere ait tabloları ve diğer işlemleri yapabilmek için bu programı ileri seviyede bilmeniz gerekir. Bu programı ileri seviyede öğrenebilmek için ise programlama dili seviyesinde bir bilgi gerekiyor.

Büyük bir şirkette çalışıyorsanız, şirkete ait olan tabloların ve gider raporlarının ne kadar zaman alıcı ve yorucu bir işlem olduğunu da biliyorsunuzdur. Bu bilgileri Excel programına dökmek ise ayrıca yorucu ve zaman alıcı bir işlemdir. Üstelik tüm bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmeniz için muazzam bir veri tabanı oluşturmanız gerekiyor.

Ayrıca Excel’de güvenlik son derece zayıftır. Büyük bir zahmetle oluşturduğunuz bilgiler, başkalarının eline geçebilir. Ticari anlamda şirketlerin bu bilgileri sır niteliğindedir ve üçüncü kişilerin eline geçmesi istenmez.

Online Ön Muhasebe Programı Kullanmak Hayatınızı Nasıl Kolaylaştırır?

Online ön muhasebe programı size hazır bir sistem sunar. Bu sayede size sadece şirketin muhasebesi ile ilgili zorunlu olan bilgileri girmek düşer. Online ön muhasebe programı ara yüzü de internet sayfalarına benzer ve kullanımı oldukça kolaydır. Bu tarz programlarda bulunan “yönetici gösterge paneli” sayesinde şirketinizin durumunu, genel olarak ve bir seferde görebilirsiniz.

Ön muhasebe programlarının en büyük faydası ise her yılın kendi arasında karşılaştırılmasının yapılabilmesidir. Böylece şirketler istedikleri ay da ya da dönemlerin raporlarını karşılaştırarak dönemsel olarak nasıl performans sergilemeleri gerektiği konusunda hızlıca karara varabilmektedir.

Aynı zamanda bu programlar sayesinde bilgisayar ortamında çökmeler yaşanmış olsa bile şirket verileri sorun olmaksızın sunucu tarafından saklanabilmektedir.

İnterneti olan tüm cihazlardan, şifrenizi ve kullanıcı adınızı girerek programa istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz.

Neden FİZİBİLL?

FİZİBİLL kolay kullanımıyla dikkat çeken, bulut tabanlı, ihtiyaca göre yeni özelliklerin eklenebildiği, herhangi bir sunucu, kurulum veya eğitim masrafı gerektirmeyen bir ön muhasebe yazılım programıdır.

Bu sayede, Finansallarınızı Kolayca Takip Edebilir ve Tüm Kayıtlarınızı Tek Bir Yerden Yönetebilirsiniz.

Online olması sayesinde, Fizibill‘e istediğiniz cihazdan istediğiniz an erişim sağlayabilirsiniz. Üstelik çalışma arkadaşlarınızı da eş zamanlı bu deneyime ortak edebilirsiniz. Verileriniz hiçbir zaman kaybolmaz. Üstelik Fizibill’deki özellikler sayesinde, kolayca verilerinizi ve şirketinizin finansal durumunu takip edebilirsiniz.

Fizibill, kolay kullanım ve esnekliğin muhteşem bir örneğini sunmaktadır. Kolay kullanım bizim için esneklikten fedakârlık etme sebebi değil. Üstelik şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirmeye uygundur. Böylelikle, bilgileri istediğiniz gruplar altında sınıflandırabilir ve işletmenizin performansını kendi kriterlerinize göre değerlendirebilirsiniz

Fizibill rakipleri ile karşılaştırıldığında:

Kullanıcı yetkilendirme,

Para birimleri,

Ödeme yöntemleri,

Ürün ve hizmet tanımlama

Konularında, üstün esneklik imkanları sunmaktadır. Bu sayede, ön muhasebe programınızı görsel olarak kişiselleştirmenin yanında, ödeme ve tahsilat hatırlatmaları, kullanıcı yetkilendirme gibi konularda muadil ön muhasebe programı yeteneklerinin çok üstünde imkanlarla karşılaşacaksınız.

Hemen Ücretsiz Deneyin!

Önce 30 gün ücretsiz deneyin istediğiniz zaman aboneliğinizi başlatarak, tüm Fizibill özelliklerini sınırsız kullanın.