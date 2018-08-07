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Fiyatları altınla yarışıyor! Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan gümrük muhafaza ekipleri, Afrika'dan gelen bir yolcunun bagajında yaklaşık bir milyon 300 bin TL değerinde 9 adet gergedan boynuzu yakaladı.

07 Ağustos 2018 Salı 15:30
Fiyatları altınla yarışıyor! Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzu kaçakçılığı gümrük ekiplerine takıldı. Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı. Ancak yakalanacağını anlayan yolcu, bagajını almayarak havalimanından ayrıldı.

Bunun üzerine şüpheli bagajı x-ray cihazına koyan ekipler, gördükleri karşısında şok oldu. Bagaj içerisinde yapılan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Yakalanan gergedan boynuzlarının piyasa değerinin bir milyon 300 bin TL olduğu öğrenildi.

KAÇAKÇILAR TARAFINDAN BOYNUZLARI İÇİN ÖLDÜRÜLÜYORLAR!

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanlar, özellikle boynuzları Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. 2008'den bu yana, binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6 binden fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürülüyor. Uzakdoğu'da gergedan boynuzunun kilosu altın fiyatından da yüksek. Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor. Gergedan boynuzları kilosu 60 bin dolardan satılıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:30
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. kaçakçılık
  4. gergedan boynuzu
  5. gümrük muhafaza
  6. yakalandı

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  • BatoBato1 sa önce
    Hee birazda ekonomiden bahardın.anamiz ağladı.
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