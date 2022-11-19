Fiyatlar düşüyor: Emlakta fren izi belirginleşti!

Gayrimenkul piyasasında beklenen oldu. Yılbaşından itibaren fiyatlarda başlayan hızlı yükseliş durdu, talep de hız kesti. İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, Ekim ayından itibaren fiyatlarda düşüş olduğuna ve son iki aydır kiralık konutların boş beklediğine dikkati çekerek, "TOKİ'nin açıkladığı projelerin devreye girmesiyle emlak piyasalarındaki köpük sönmeye başladı. Talep TOKİ projelerine kaydı. Projeler sonuçlanıncaya kadar bu talep askıda bekliyor olacak. Ayrıca kiralık dairelerin iki aydır kiraya verilemediği, ilanlarda kira fiyatlarının yüzde 15-20 arası düştüğü gözleniyor. Kirası 30 bin TL'ye çıkan konut 22 bin TL'ye geriledi ve halen de müşteri bekliyor. Yine satılık konutlarda da aynı düşüş söz konusu" dedi.

Arap yatırımcı azaldı

Demir'e göre; piyasalarda Arap yatırımcıların azalması durgunluğa neden oldu. Yabancı yatırımcılar arasında şu anda Rusların aktif olduğunu belirten Demir, Rusların da İstanbul'da Boğaz hattı ve deniz gören Bakırköy hattındaki yeni projeleri, İstanbul dışında ise Antalya, Bodrum, Kemer, İzmir, Bursa bölgelerini tercih ettiğini söyledi.

Nakit sıkıntısı yaşanıyor

İlerleyen süreçte kredi kanallarının açılmaması halinde fiyatlardaki düşüşün devam edeceğini savunan Demir, "Piyasada nakit sıkıntısı olmasından dolayı alıcılar peşin alım yapamıyor, bankalar kredi tahsisini azaltığı için kredi de kullanamıyorlar. Bu durum da fiyatların gerilemesine neden oluyor. Önümüzdeki günlerde enflasyon beklentileri, yeni asgari ücret, 2023 seçim hazırlıkları nedeniyle yoğun bir gündem bizi bekliyor ki, bu da fiyatların düşmesini etkileyecek. Fiyatların düşmesi her ne kadar iyi bir gelişme gibi görülse de böyle hızlı yükselişlerde teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin de fiyatı geriliyor ki bu durum iş dünyasında sıkıntı yaratabilir" diye konuştu.

Küçük yatırımcı arsaya yöneldi

Halen elinde parası olan küçük yatırımcıların tarla ve arsaya yönelerek yatırımların yönünü çevirdiğini anlatan Şenay Araç Demir, "Toprak almak ev almaktan daha popüler oldu. Kazanç oranının da yüksek olması toprağa yönelişi arttırdı. Bunun handikapı ise kimi yerlerde imarı olmayan tarlaların da alıcılara satılmaya çalışması oldu" dedi.