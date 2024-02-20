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Ekonomi Fiyat etiketlerindeki büyük oyun ortaya çıktı! Aman dikkat! Sakın bu kurnazlığın kurbanı olmayın
Ekonomi

Fiyat etiketlerindeki büyük oyun ortaya çıktı! Aman dikkat! Sakın bu kurnazlığın kurbanı olmayın

Yeniakit Publisher
2024-02-20 13:31:00 -
Fiyat etiketlerindeki büyük oyun ortaya çıktı! Aman dikkat! Sakın bu kurnazlığın kurbanı olmayın

Kuruyemiş ürünlerinin fiyat etiketlerinde yapılan kurnaz oyun, “bu kadarına da pes” dedirtti.

Kuruyemiş ürünlerinin fiyat etiketlerinde yapılan kurnaz oyun, “bu kadarına da pes” dedirtti.

Maliyetlerin artması gerekçesiyle kuruyemiş fiyatlarına gelen ve önü alınamayan zamlar birçok markette, kuruyemiş etiketlerinin "bir kilo" değil de "100 gram" şeklinde belirtilmesi furyasını başlattı. Kuruyemiş fiyatlarının anormal miktarlarda artışı, kuruyemiş satıcılarını etiket oyunu yapmaya itti.

Mahalle arası pazarlarda karşılaşılan ve vatandaşın "hile" olarak niteleyip kınadığı etiket oyunu, bu sefer kuruyemiş fiyatlarında uygulanmaya başlandı.

Kilosu 549,9 TL olan fındık, etikette 54,99 olarak yazıyor, ancak kenarda da fiyattan daha küçük bir boyutta “100 gram” ibaresi yer alıyor. Aynı şekilde kilosu 819,9 TL olan mango kurusu 81,99 olarak, kilosu 599,9 olan kaju 59,99 diye yazılıyor.
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