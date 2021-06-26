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Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu
Spor

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

Voleybolda FIVB Milletler Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden ABD, şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 08:25:00 -
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenerek adını finale yazdıran ve şampiyonda daha önce 2018 ve 2019'da kupaya uzanan ABD, Brezilya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 28-26, 23-25, 23-25 ve 21-25 set sonuçlarıyla kazanan ABD, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

 

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