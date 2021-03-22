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Yaşam Fitre miktarı 2021 ne kadar oldu? Diyanet fitre miktarını açıkladı mı?
Yaşam

Fitre miktarı 2021 ne kadar oldu? Diyanet fitre miktarını açıkladı mı?

2021 fitre miktarı ne kadar? Diyanet fitre miktarını açıkladı mı? sorusu yanıt buldu. Diyanet 2021 fitre miktarını açıkladı. Peki, Fitre miktarı 2021 ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:46:00 -
Fitre miktarı 2021 ne kadar oldu? Diyanet fitre miktarını açıkladı mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının ne kadar olacağını açıkladı. Peki, fitre 2021 ne kadar olacak?

Fitre miktarı 2021 ne kadar oldu?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”

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