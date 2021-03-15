Ramazan ayının yaklaşması ile 2021 yılındaki fitre miktarı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2021 yılının fitre miktarı belli oldu. Peki, fitre miktarı 2021 ne kadar oldu?

Fitre 2021 miktarı Diyanet fitre miktarı ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Fitre ne zaman verilmeli?

Fitrenin vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.