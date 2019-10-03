Fıtık nedir? Fıtık nasıl geçer? Fıtığa bitkisel tedavi!

Fıtığı geçirecek bitkiler nelerdir?

Fıtık tedavisi için tıbbi yardım almanız gerektiğinizi hatırlatıp sizler için faydalı olacak bir kaç bitkiyi paylaşıyoruz.

HAŞHAŞ TOHUMU

100 gram haşhaş tohumunu bir bardak süte karıştırın. Günde 2 çay kaşığı tüketin.

SARIMSAK

Sarımsak yağıyla sırtınıza masaj yapın.

AKSÖĞÜT

Bel fıtığı nedeniyle oluşan ağrılarda etkili bir çözümdür.

FESLEĞEN

Bir su bardağına 10 adet fesleğen yaprağı ilave edip kaynatın. Soğuduktan sonra çay kaşığı ucu kadar tuz ekleyerek için.

PAPATYA ÇAYI

Bir bardak suda 5 adet papatyayı kaynatın ve günde 2 kere olmak şartıyla 4 gün boyunca için.

KOZALAK

5 gram taze temiz kozalağı, bir bardak suyun içerisine atıp 10 dakika kaynatın ve günde bir bardak tüketin.

DEFNEYAPRAĞI

10 gram defneyaprağını, 5 dakika kaynatın. Demlendikten sonra sabah akşam 2 fincan için.

REZENE

bir bardak kaynamış suyun içine 5 gram rezene atılıp günde 2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketin.

KIRKKİLİT OTU

Bir bardak su ve 3 adet kırkkilit otu 5 dakika kadar kaynatılır. Ilıyınca süzülüp suyu günde bir fincanı aşmamak şartıyla içilir lapa olan kısmıda bele sürülür. 4 hafta boyunca tekrarlanması gerekir.

Şifalı Günler.