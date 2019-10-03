Fıtık nedir? Fıtık nasıl geçer? Fıtığa bitkisel tedavi!
Bütün gün masa başında hareket çalışmak, egzersizden uzak yaşamak,ağır yükler taşımak ve yanlış duruş şekli gibi nedenlerle omurgayı birbirine bağlayan bağlar yıpranmaya başlar ve bu durum karşımıza geçmeyen bel ağrıları olarak çıkar ve bir süre sonra zayıflayan bağlardan dolayı omurganın taşıdığı yük artıp omurga arasında yatak görevi gören disk dışarı doğru çıkarak bu durum bel fıtığına dönüşür.03 Ekim 2019 Perşembe 22:52
Fıtığı geçirecek bitkiler nelerdir?
Fıtık tedavisi için tıbbi yardım almanız gerektiğinizi hatırlatıp sizler için faydalı olacak bir kaç bitkiyi paylaşıyoruz.
HAŞHAŞ TOHUMU
100 gram haşhaş tohumunu bir bardak süte karıştırın. Günde 2 çay kaşığı tüketin.
SARIMSAK
Sarımsak yağıyla sırtınıza masaj yapın.
AKSÖĞÜT
Bel fıtığı nedeniyle oluşan ağrılarda etkili bir çözümdür.
FESLEĞEN
Bir su bardağına 10 adet fesleğen yaprağı ilave edip kaynatın. Soğuduktan sonra çay kaşığı ucu kadar tuz ekleyerek için.
PAPATYA ÇAYI
Bir bardak suda 5 adet papatyayı kaynatın ve günde 2 kere olmak şartıyla 4 gün boyunca için.
KOZALAK
5 gram taze temiz kozalağı, bir bardak suyun içerisine atıp 10 dakika kaynatın ve günde bir bardak tüketin.
DEFNEYAPRAĞI
10 gram defneyaprağını, 5 dakika kaynatın. Demlendikten sonra sabah akşam 2 fincan için.
REZENE
bir bardak kaynamış suyun içine 5 gram rezene atılıp günde 2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketin.
KIRKKİLİT OTU
Bir bardak su ve 3 adet kırkkilit otu 5 dakika kadar kaynatılır. Ilıyınca süzülüp suyu günde bir fincanı aşmamak şartıyla içilir lapa olan kısmıda bele sürülür. 4 hafta boyunca tekrarlanması gerekir.
Şifalı Günler.
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